Menor de 12 años viaja tras discutir con su madre

Drew —nombre ficticio— es un menor australiano de 12 años de edad. Su identidad real no ha trascendido, pero sí lo ha hecho su travesura: el pequeño se enfadó con su madre, Emma, le robó la tarjeta de crédito y voló desde Sidney a Denpasar, la capital de Bali una provincia indonesia, para pasar cuatro noches solo en el All Seasons Hotel, un establecimiento de lujo en este paraje natural y turístico, según cuenta en exclusiva la televisión australiana Nine Network.

Según cuenta Nine News, el programa informativo de la cadena que ha publicado la historia, Drew cogió la tarjeta de crédito familiar para comprar los billetes de avión y las reservas de hotel, le pidió su propio pasaporte a su abuela y se embarcó solo en los vuelos hasta Denpasar, a 4.600 kilómetros de su hogar. "No le gusta la palabra no, ha escrito Nine News.

Drew sabía que podría viajar solo sin una carta de sus padres si conseguía su pasaporte y su identificación de estudiante: lo hizo, y antes de decirle a su familia que se iba al colegio preparó la maleta.

Después, en vez de asistir a la escuela, cogió el tren hasta el aeropuerto. Allí se subió a su primer avión: el viaje fue de Sidney a Perth, una ciudad de dos millones de habitantes en el oeste de Australia. Desde allí llegó a Denpasar. En total, nueve horas de vuelo.

"Solo me preguntaron por mi identificación de estudiante y por mi pasaporte para ver que al menos tenía 12 años y que estaba en secundaria", ha contado Drew a Nine Network.