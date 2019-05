McAllen, con dieta saludable. Recibe una excelente calificación

Después de ser clasificado como una de los Áreas Metropolitanas (MSA) más gordas de los Estados Unidos, es reconfortante ver que nuestros residentes están en el camino correcto para tomar mejores decisiones . Jim Darling, alcalde de la ciudad

McAllen, Tx. - McAllen no se conforma con haber calificado como una de las ciudades con hábitos alimenticios más saludables, de acuerdo con un informe reciente de Gallup and Sharecare Community Rankings for Healthy Eating.

"Después de ser clasificado como uno de los Areas Metropolitanas (MSA) más gordas de los Estados Unidos, es reconfortante ver que nuestros residentes están en el camino correcto para tomar mejores decisiones", dijo el alcalde Jim Darling, un ávido ciclista y entusiasta del acondicionamiento físico, con la esperanza de inspirar a los residentes a hacer Salud y bienestar una prioridad.

"Como ciudad, nos gustaría brindar a los residentes las mejores oportunidades para desarrollar hábitos saludables".

Poco más del 72 por ciento de los encuestados, residentes de McAllen, respondieron que comieron una dieta saludable todo el día.

Los programas educativos y los mercados agrícolas comunitarios, que todos los sábados tienen lugar en la Biblioteca Pública de McAllen y en el Parque de Bomberos, son algunas de las formas que contribuyen a una alimentación saludable, independientemente de los obstáculos.

"McAllen, una de las ciudades más pobres de Estados Unidos, se ubica regularmente entre las mejores en alimentación saludable", escribió Dan Witters, director de investigación para el Índice Nacional de Salud y Bienestar de Gallup, en su informe.

Esto "nos proporciona una buena ilustración de cómo las comunidades locales pueden superar las desventajas demográficas".

McAllen MSA calificó en la cuarta posición entre las 40 ciudades de los Estados Unidos con dietas más saludables.

