Matrix, un virus que exige rescate

Ciudad de México.

La empresa Sophos advirtió la presencia de un programa malicioso llamado Matrix diseñado para atacar a un ordenador empresarial, secuestrar su información y exigir un rescate en miles de dólares.

En un comunicado, la firma especializada en ciberseguridad explicó que a diferencia de otros ransomware, el programa dañino se dirige sólo a una máquina en la red, al obtener su acceso a través de una contraseña débil del Protocolo de Escritorio Remoto (RDP).

Lo anterior permite a los atacantes invadir las redes empresariales, para después encontrarse con un pantallazo en el ordenador en el que se informa que los archivos han sido secuestrados.

"A pesar de que en los códigos de ataque se encuentran incrustadas las notas de rescate, las víctimas no saben cuánto deben pagar hasta que se contactan con los criminales, con una exigencia de hasta dos mil 500 dólares, no obstante, conforme no se responden a las demandas desciende el precio", indicó Sophos.

Ante ello, la firma recomendó que es preventivo restringir el acceso a aplicaciones de control remoto, realizar análisis de vulnerabilidades regulares y pruebas de penetración en toda la red y utilizar autenticación multifactor para sistemas internos sensibles.