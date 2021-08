Maribel Guardia está preocupada por Vicente Fernández

"He estado en contacto con la familia y la verdad yo espero mucho de Vicente porque es un hombre fuerte, todos estamos pidiendo por él, yo en especial porque siento un profundo cariño y agradecimiento, porque cuando inicias tu carrera que alguien te de una oportunidad es invaluable, abriendo shows a un grande como Vicente fue importante en mi carrera y me dio mucha suerte", dijo Maribel .

La costarricense compartió cuál fue su reacción al enterarse del accidente que tuvo su mentor, una caída que tuvo en su casa el rancho Los Tres Potrillos, que le provocó una lesión en la cervicales y por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

"La verdad sí me impacté mucho porque me enteré en la madrugada, a esa hora le escribí a su hijo que amablemente me contestó y me dijo que no me preocupara, que todo estaba saliendo bien, no me dio lujo de detalles, ya después hablé con América, a quien quiero mucho y somos amigas, y ella me dio un poquito más de información que es la que ya todos saben".

Maribel comentó que los sintió tranquilos pero preocupados, algo que considera normal ya que Vicente Fernández es la cabeza de familia y una figura muy importante en el mundo de la música en México y el mundo; por eso recordó lo importante que fue para ella que el charro confiara en su talento.

"Yo hice una película que era una actuación especial con Vicente, que era Como México no hay dos, en el que salía yo en una ventana y ya, se terminó mi papel, pero resulta que me escucha cantando y me dijo, 'sí cantas ¿no quieres abrirme un show?', entonces en el fin de semana me monté tres canciones y esas fueron las que canté".

Maribel contó que durante mucho tiempo trabajó con el Charro de Huentitán, sobre todo por las giras en Estados Unidos, donde pudo atestiguar la sencillez con que siempre trata a sus fans, porque aunque estuviera comiendo dejaba todo para dar un autógrafo o una foto.

"Es un hombre admirable en toda la extensión de la palabra, como artista, como compañero, yo le debo mucho en mi carrera".

--Regresa El Tenorio

La puesta en escena "El nuevo Tenorio Cómico" iniciará temporada en el Centro Cultural Teatro I, a partir del 13 de agosto, motivo por el cual Maribel Guardia se reunió en conferencia de prensa con sus colegas Freddy y Germán Ortega, Ariel Miramontes, Pierre Angelo, Daniel Bisogno, el Indio Brayan (Hugo Alcántara), Eduardo España, Julio Alegría, Claudio Herrera y Cristian Ahumada, para hablar de este regreso al teatro.

Ariel Moramontes explicó que no hay nada que llene más teatros que la revista, género netamente mexicano, es por eso que el montar el Tenorio Cómico es un mero pretexto para hacer una, donde se puedan reunir muchos comediantes para hacer reír a la gente, aunque lo sigan haciendo con un aforo reducido.

"No es por lo redituable, pero se trata de activar la economía, obvio no vamos a ganar lo mismo que se ganaba antes, pero es un sacrificio que hacemos para que esto se haga una cadena y otros teatros abran, tal vez no sea redituable pero sí es a favor del teatro", dijo Germán Ortega.

El comediante señaló que la industria teatral ha sido muy golpeado, porque cuando los centros comerciales o espacios turísticos ya estaban abiertos, los teatros seguían cerrados o con aforos muy limitados, a lo que Daniel Bisogno agregó que por eso se eligió el Centro Cultural Teatro I, que tiene capacidad para 2200 personas, para que al 50% de aforo pueda salir la nómina de esta producción.

"Como cada montaje del Tenorio, éste va a ser totalmente diferente, escenas nuevas, hay números musicales con bellas bailarinas, traemos nuevas rutinas, nuevo set de stand up", explicó el Indio Brayan.

Como ya es costumbre en esta obra, en cada versión hay una nueva Doña Inés y esta vez fue Maribel Guardia la elegida para interpretarla.

"Para mí es un honor estar con un elenco con gente tan talentosa de la comedia, no paro de reír y estoy muy agradecida de tener trabajo, que siempre es una bendición", declaró Maribel Guardia.

Freddy Ortega destacó que, esta obra se ha convertido como una especie de reseña de lo que sucede en el país pero con un tinte de comedia, que es algo que le gusta mucho a la gente, así que pueden hablar de cualquier tema, incluida la política.

"Aquí no hay estrellas, la estrella es el Tenorio ese es el éxito, que cada uno tenemos un lugar en escena y todos aportamos, considero que esa es la clave del éxito, la unión, el respeto, el trabajo de mesa y el trabajo de equipo", comentó Germán sobre esta puesta en escena que cumple 17 años de estar en cartelera.