Margarita Gralia espera un milagro

"Yo tuve un problema cerebral muy serio y estuve muchos días en coma, es un problema diferente, no sé muy bien la situación de ella; en mi caso hubo también un poco de derrame, pero la fe nunca hay que perderla, los milagros existen, ella es una persona muy querida y muchos estamos pidiendo por ella".

NADA DE REDES

Margarita considera que en este momento sus familiares no deben prestar atención a lo que se comenta en redes sociales, donde se han dicho muchas cosas respecto a la recuperación de la actriz, desde que ya no va a despertar hasta la posibilidad de desconectarla; sino que se concentren en las indicaciones de los médicos y en no perder su fe.

"Para mí, por ejemplo, en todo lo referente a salud recurro al Señor de las Maravillas de Puebla, que es muy milagroso; sé que la señora y su familia son muy creyentes, los milagros existen y yo soy ejemplo de ello".

NO RECUERDA NADA

La protagonista de la telenovela "Amor en custodia" comentó que ella no tiene ningún recuerdo de cuando estaba en coma, aunque sabe que su familia pasó por mucho estrés y miedo.

"Tengo unos recuerdos muy vagos que comparto sólo con los más cercanos, además el médico me dijo que no tenía que enterarme de muchas cosas".

Su esposo Ariel Bianco explicó que lo sucedido con Margarita no se sabía la causa, pero salió adelante gracias a que tenía buena salud y era muy fuerte, por eso se pudo suministrar la cantidad de medicina necesaria para que ella pudiera recuperarse.