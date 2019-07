Marcha el Guadalajara a Chicago

Guadalajara, Jalisco.

Ahora si con equipo completo, las Chivas viajaron este domingo a Chicago Illinois, en donde el martes debutarán en la International Champions Cup, cuando se enfrenten a la Fiorentina de Italia.

La principal novedad entre los rojiblancos convocados fue Alexis Vega, delantero que pasó todo el verano con la Selección Nacional, que participó y ganó la Copa Oro bajo la dirección de Gerardo Martino.

Vega sólo tuvo cinco días de descanso y ya desde hoy se integró al chiverío para tomar parte de la última semana de pretemporada.

"Es parte de la carrera, no tuve muchos días de vacaciones pero bueno, yo estoy dispuesto a colaborar con mi equipo, vengo muy contento y muy motivado", declaró el atacante mexiquense.

Con la llegada de Oribe Peralta al ataque rojiblanco, Vega deberá buscar un puesto titular no sólo compitiéndole al veterano, sino a Isaac Brizuela y Alan Pulido.

A pesar de que tuvo pocos minutos en la Copa Oro con el Tri, Alexis valoró la experiencia de ser parte de la Selección con jugadores de amplia trayectoria y levantar el trofeo de Campeón.

"Gracias al cuerpo técnico que me brindó la confianza de poder ir, quizá no tuve tanta oportunidad, pero me dejó un buen aprendizaje el compartir cancha con jugadores de mucha experiencia, eso nos ayuda para seguir trabajando por tener más convocatorias", agregó Alexis en entrevista con FoxSports.

Tomás Boy se llevó a un contingente de 30 jugadores, ya que trabajará toda la semana en Estados Unidos para preparar a dos equipos diferentes, uno para el segundo del torneo internacional, ante el Benfica de Portugal el sábado 20 en Santa Clara California, y el debut en la Liga el domingo 21 ante el Santos de Torreón.

El plantel de Chivas fue integrado por los porteros Raúl Gudiño, Antonio Rodríguez y Antonio Torres; los defensas Josecarlos Van Rankin, Oswaldo Alanís, Antonio Briseño, Alejandro Mayorga, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Carlos Villanueva, Hedgardo Marín y Miguel Basulto.

Como mediocampistas viajaron Dieter Villalpando, Gael Sandoval, Jesús Molina, Michael Pérez, Fernando Beltrán, Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Eduardo Torres; y como delanteros Vega, Alan Pulido, Eduardo López, Isaac Brizuela, Ronaldo Cisneros, Guillermo Madrigal, Oribe Peralta, José "Tepa" González y César Huerta.