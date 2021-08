Mantienen sin filtros los puentes

"Hasta ahorita no tengo conocimiento, en Coepris no han invitado, de hecho cuando se ponen los filtros sanitarios nos invitan todas las dependencias a participar voluntariamente", dijo David Aguiar Meraz, representante del Gobierno del Estado en la zona norte,

El representante del Gobierno Estatal en la zona norte, explicó que en Reynosa no se está rebasado la capacidad hospitalaria, pero se deben seguir las medidas porque la tercera ola de pandemia.

"Esta tercer ola es muy complicada, viene afecta más rápido, y más contagiosa, no importa si estas vacunado, es algo importante, veo más que los jóvenes dicen ya me vacune y no traen el tapabocas, pero eso no implica que no se puedan contagiar y contagiar a más personas", expresó.

Las autoridades pidieron a las familias no bajar la guardia, porque aun con la vacuna siguen presentándose casos.

La ciudad de Reynosa se mantiene en semáforo naranja, con alza de casos y defunciones.