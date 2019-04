Mantiene Caixinha ambición de título

Ciudad de México.

El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró que a pesar de la racha de ocho triunfos, la prioridad es aspirar a ganar todos los partidos que les restan en la temporada.

"Si no podemos lidiar con eso, no estamos haciendo nada, la regularidad es importante para mí y lo logramos un poco tarde, pero tenemos una racha buena, pero, si no mantenemos la ambición y el buen trabajo, podemos caer en distracciones", apuntó.

En rueda de prensa al finalizar la práctica con el equipo, mencionó que en la institución celeste sólo piensa en ganar y la ambición que tienen de ser campeones.

"Cada vez que entras en una fase eliminatoria, sólo puedes pensar en ganar, pero el trabajo, la ambición y la ilusión que tenemos no nos saca de onda para seguir persiguiendo ese trofeo que todos quieren", dijo.

Expresó que van partido a partido y por el momento buscan terminar en el cuarto sitio de la clasificación general y la racha con la que llegan les da la motivación para pensar en ganar y ser campeones.