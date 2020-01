´Maki y Xico no asisten a Mesas de Seguridad´

Lo que es el tema de Seguridad y Salud no se puede estar viendo ni echando culpas, hay que trabajar todos de la mano y estoy seguro de que poco a poco va a ir mejorando todo José R. Gómez Leal, coordinador estatal del Programa de Desarrollo del Gobierno de la República

Cd. Victoria, Tam.- El coordinador estatal del Programa de Desarrollo del Gobierno de la República, José Ramón Gómez Leal, dio a conocer que en próximas fechas dará a conocer una lista con los nombres de los alcaldes que no participan en las mesas de Seguridad Pública entre los cuales se encuentran la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez de Reynosa, y Xicoténcatl González Uresti de Ciudad Victoria.

"Quien debe de reportar inmediatamente cuando hay un delito del Fuero Común es la autoridad local", el delegado federal precisó que existen Mesas Regionales de Seguridad en municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, Soto la Marina, Victoria, Mante, y Tampico además de la Mesa de Seguridad Pública del Estado, "que asuman su responsabilidad porque si no ¿para qué quieren ser alcaldes?".

Y agregó, "no entiendo el motivo de meterse a una alcaldía cuando saben que la prioridad es la Seguridad y que no se laven las manos diciendo que no les corresponde; sí les corresponde y sí les corresponde el delito del Fuero Común que es el robo, el asalto, la extorsión, todo eso les corresponde a ellos y les corresponde participar también".

Asimismo, el delegado se pronunció porque los ayuntamientos ejerzan su función a través de una Policía Municipal, esquema que desapareció de Tamaulipas a partir del año 2013 con el proceso de depuración y control de confianza que dio paso al Mando Único Policial en el cual participa la Policía Estatal con el respaldo de corporaciones como la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, SEDENA y SEMAR.