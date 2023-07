La selección necesita mucha ayuda: Diego Cocca

El ex técnico nacional, Diego Cocca, señaló que la Selección Mexicana necesita mucha ayuda y él estaba convencido de construir ese cambio, pero no le dieron el tiempo y la paciencia para lograrlo.



SE MUESTRA TRISTE

"Estoy triste por no poder ayudar a la Selección Mexicana desde adentro, necesita mucha ayuda. Estábamos convencidos de que habíamos empezado a encontrar los caminos para ayudarlos, pero en cuatro meses es imposible. Nosotros queríamos transformar la imagen y el nivel de la Selección", comentó Diego Cocca en entrevista para TV Azteca.

"Había un proyecto, habíamos bajado el promedio de edad, muchos jugadores jóvenes, teníamos un promedio de 5 o 6 entrenamientos con los jugadores y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, pero estábamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver. Lamentablemente no nos dieron ese tiempo y esa paciencia", añadió el ex técnico de la Selección Mexicana.

Diego Cocca dirigió 7 partidos a la Selección Nacional con una efectividad del 57% tras registrar 3 partidos ganados, 3 empatados y 1 derrota, la que condenó su ciclo ante Estados Unidos en la Semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"No hay nada que ocultar. Hoy en la mañana vino Ivar Sisniega a comunicarme que habían tomado la decisión que dejamos de ser el cuerpo técnico de la Selección. Ante esas decisiones no hay mucho qué hacer. Hablamos con los jugadores y les explicamos".