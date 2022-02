Luis de Llano quiere hacer serie sobre exiliados españoles en México

Allí el productor, acompañado de Anamari Gomís, Rodrigo Jhonson y Miguel Aguilar Ojeda contó anécdotas de su padre, Luis de Llano Palmer, uno de los creadores de la televisión mexicana, y también sobre qué fue lo que lo impulsó a escribí este material cuando lo suyo era la pantalla.

"Estuve casi 50 años de sentencia allí metido (en Televisa) y después no tenía nada que hacer, como dicen, cuando llegues a la cima búscate otra montaña, y eso fue lo que hice. Como productor corriges guiones, no voy a presumir que soy un buen escritor pero soy un maravilloso contador de historias".

Entre las experiencias que contó durante la presentación estuvo la de cuando su papá llegó a México buscando a su único tío que vivía aquí y con un dólar en la bolsa. Cuando llegó, se enteró que había muerto meses atrás y que era divorciado, incluso casi lo matan a él, pero al andar de un trabajo en otro fue como dio con una agencia de publicidad y luego conectó con la televisión, y que de hecho, le habían dado un porcentaje de Televisa.

"Un día le dijo a don Emilio ("El Tigre" Azcárraga) que ya quería un aumento y él le contestó: usted tiene el 2% del canal 2, nada más vaya a firmar".

Entre risas, Luis de Llano contó que su papá no quiso ir a firmar porque lo que había hecho no era por dinero, aunque él se lamenta porque 2% de la empresa de televisión más importante en México no es cualquier cosa.

Todas estas vivencias fueron producto de la memoria y de una serie de pláticas con sus seres queridos, especialmente con Julissa, su hermana, quien dijo, le ayudó a recordar esa época en la que eran felices y no lo sabían.

"Lo quiero volver un día una serie (el libro), para que vean cómo vivía un exiliado en México", expresó.

El libro es de la Ediciones del Lirio y ya está a la venta.