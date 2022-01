Lucero va por otra Generación

Lucero vuelve a las telenovelas gracias a la retransmisión de "Alborada" a partir de este lunes, pero a pesar de haber pasado 16 años desde su estreno, la cantante asegura que este proyecto tiene todo lo necesario para enganchar a las nuevas generaciones, tan acostumbrados a consumir contenidos a través de plataformas digitales y a la inmediatez de las cosas.

"Tengo ilusión de que los jóvenes, que tal vez estaban naciendo cuando se estrenó, como es el caso de mi hija, se enganchen con Alborada porque justamente yo le veo toques y detalles como si fuera una serie. He visto series extranjeras de época que pueden parecerse un poco a lo que puede verse en ´Alborada´, porque ésta tiene un gran nivel actoral, una estupenda dirección de arte, el diseño de producción, los paisajes, los diálogos que son tan modernos porque la novela es de un tema fuerte y no todo es de color de rosa, por eso creo que a los jóvenes les puede gustar".

La actriz y cantante considera que el gusto que tiene el público latino por los melodramas de época, se debe a la magia que guardan, no sólo porque hay muchas similitudes con cosas que pueden suceder en la vida real, también porque les puede resultar entretenido ver cómo se desarrolla una historia sin los elementos de modernidad que hay hoy en día, desde los teléfonos móviles hasta las redes sociales, además de que las intrigas o los misterios no pueden develarse con un simple clic, llevan un proceso más largo e intrincado.

"A mí particularmente esta historia me atrapó desde el primer día, cuando leí la sinopsis, cuando leí la psicología del personaje y me pareció magistralmente escrita".

Para Lucero volver a ver "Alborada" al aire, es como homenajear a los actores y gente de producción que formaron parte de ella, incluyendo a la productora Carla Estrada y a la directora de escena Mónica Miguel (q.e.p.d.).

"Trabajar con ese elenco fue maravilloso, compartir escena con amigos, actores y actrices increíbles fue un gozo total en todo momento, trabajar con Fernando Colunga es más allá de lo agradable, porque es un actor muy profesional, que está siempre a tiempo, que sabe sus diálogos, que hace las cosas como las tiene que hacer. Algunos de los actores ya no están con nosotros, pero en aquel momento dejaron así parte de su legado actoral", explicó Lucero.

"Alborada" aborda la historia de María Hipólita Díaz (Lucero), una noble joven que vive con su abuela en Panamá debido a que es hija de una madre soltera, pero logra tener un buen arreglo matrimonial gracias a una nada despreciable dote, con Antonio de Guzmán (Arturo Peniche), quien no logra consumar sus deberes de esposo por ser impotente, pero su madre doña Adelaida de Guzmán (Zully Montero), fragua un malévolo plan, le propone a don Luis Manrique (Fernando Colunga), un hombre que acaban de apresar por entrar a su propiedad y que guarda gran parecido con su hijo, que se acueste con Hipólita y la embarace, a cambio él obtendrá su libertad y es aquí donde todo el drama inicia.

"El personaje de Hipólita es maravilloso, me dejó muchas enseñanzas porque es una mujer muy valiente, porque a pesar de su juventud y su ingenuidad, tiene que afrontar los obstáculos y los problemas de una manera muy dura, es una mujer que no se amilana, que no se echa para atrás y cómo su frase icónica lo dice, para ella no hay imposibles, porque mientras esté viva y tenga salud, lo más importante es su hijo. Nos da un ejemplo a las mujeres actuales, de que cuando una mujer es valiente, que no se deja amenazar o limitar, puede lograr muchas cosas".