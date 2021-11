Los no vacunados tienen más posibilidades de morir

Austin, Tx.- Un nuevo estudio publicado por el Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) de Texas muestra que durante el mes de septiembre, los texanos no vacunados tuvieron aproximadamente 20 veces más probabilidades de morir por COVID-19 y 13 veces más probabilidades de dar positivo en la prueba, que las personas completamente vacunadas.

El riesgo de muerte por COVID-19 fue 23 veces mayor en personas del grupo de los 30 años no vacunadas y 55 veces mayor en personas del grupo de los 40 años no vacunadas, en comparación con las personas vacunadas de las mismas edades. Hubo menos de 10 muertes por COVID-19 entre las personas completamente vacunadas de 18 a 29 años de edad, en comparación con 84 muertes entre personas no vacunadas en el mismo grupo de edad.

El estudio, que comparó los informes electrónicos de laboratorio y las actas de defunción con los registros estatales de vacunación, es el primer análisis estadístico del estado sobre el impacto real de la vacunación contra el COVID-19 en Texas.

"Este análisis cuantifica lo que ya hemos sabido por meses", dijo la epidemióloga jefa del Estado, doctora Jennifer Shuford. "Las vacunas contra el COVID-19 están haciendo un excelente trabajo para proteger a las personas de enfermarse y morir por el COVID-19. La vacunación sigue siendo la mejor manera de protegerse usted y sus allegados de esta enfermedad mortal".

Los investigadores de salud pública se enfocaron específicamente en el periodo de septiembre para medir el efecto de la vacunación contra el COVID-19, a raíz de que la variante delta más contagiosa se propagó en todo Texas.