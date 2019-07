Los mexicanos se apropian de las criptomonedas

CIUDAD DE MÉXICO.

Bitcoin y ethereum son las monedas digitales más populares en el país, y si bien aún existe temor al fraude y desconocimiento del dinero virtual, un segmento de la población ha comenzado a explorar las alternativas que ofrece este tipo de activos.

Según el Global Digital Report, presentado a inicios de 2019, elaborado por las firmas Hootsuite y We are social, México ocupa el tercer sitio en Latinoamérica con el mayor número de usuarios de internet que ya tienen alguna relación con criptomonedas, por debajo de Brasil y Colombia.

El estudio muestra que seis de cada 10 usuarios mexicanos de internet son propietarios o tienen alguna relación con criptomonedas.

De hecho México se encuentra por arriba de la media global de 5.5 de cada 10 internautas con alguna relación con activos virtuales, y cerca de Brasil y Colombia, donde ocho y siete de cada 10 usuarios, respectivamente, se relacionan con este tipo de tecnología.

Los hábitos de los mexicanos en el uso de criptomonedas cuentan con incipientes análisis, pero es claro que en el país se ha encontrado el potencial en activos como el bitcoin y ethereum para el comercio electrónico. No obstante, la fiebre global que han tenido las criptomonedas por sus incrementos de precio para inversionistas también ha hecho que los mexicanos las adquieran a la espera de que se eleve su cotización y se generen ganancias inmediatas.

El estudio Criptómetro MX 2018 muestra que 35% de los mexicanos que ya tienen criptomonedas las usan para pagos o compras en línea, seguido de 32% que las mantiene en espera de un aumento en su precio y 15% que les ve potencial para el pago en establecimientos.

A la par, resalta que 47% ve con desconfianza este tipo de activos por temor a fraudes o a perder su dinero por algún ciberataque.

¿Dónde se usan?

Una de las plataformas para compra de criptomonedas, Bitso, dio a conocer recientemente un listado de al menos 80 lugares en México donde se puede pagar con monedas virtuales, así como las ubicaciones de cajeros automáticos donde este tipo de dinero se puede convertir en pesos físicos.

Por ejemplo, en el centro de Tijuana, Baja California, en Zona Gastro, existe un colectivo de foodtrucks muy cerca de la frontera con Estados Unidos, donde, además de los alimentos, los visitantes estadounidenses pueden pagar con criptomonedas, sin la necesidad de cambiar sus dólares, en tanto que los comerciantes no se ven afectados por el tipo de cambio.

Otro caso es en la Ciudad de México, en el espacio multicultural cine Tonalá, donde se aceptan pagos en bitcoins, lo que lo convierte en una opción novedosa con variedad de oferta en entretenimiento.

También en la capital del país está el Bitcoin Embassy Bar, lugar donde se llevan a cabo reuniones para aquellos que quieren hablar de bitcoin y otro tipo de criptomonedas, así como de novedades del mundo financiero tecnológico.

¿Cómo se utilizan?

Las monedas virtuales son una alternativa al dinero físico para realizar operaciones en el mundo digital. La primera en aparecer fue el bitcoin en 2009 y actualmente existen más de 3 mil activos de este tipo en el mundo. La forma más sencilla de usarlas es mediante apps, en las cuales se deposita en comercios o a través de transacciones vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico), para adquirir una fracción de criptomoneda.

Debido al bajo costo que implica hacer transacciones con estas monedas, el envío de remesas ya es una realidad con criptodivisas. Se calcula que en México unos 66 millones de dólares ya se mueven a través de dinero digital.

La proporción es baja si se considera que en abril los connacionales que viven o trabajan fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, enviaron remesas a sus familiares por 2 mil 861 millones de dólares. Sin embargo el potencial para las criptodivisas es importante.

En fechas recientes el bitcoin ha tenido una racha favorable en el mercado y, en la última semana, logró una ganancia acumulada de 200% desde abril, al alcanzar un valor de 13 mil dólares por unidad. Tocó su punto máximo en 2017, de aproximadamente 20 mil dólares.

¿Qué dice la ley?

A pesar de que las autoridades mexicanas diseñaron una regulación para las empresas tecnológicas financieras, conocida como ley fintech, dirigida a los préstamos colectivos, carteras digitales y criptomonedas, Banxico dejó fuera de la norma a las monedas virtuales.

Lo anterior significa que si bien no está prohibido su uso, no están supervisadas y, en caso de un fraude o caída de su valor, el dueño de la moneda queda sin protección y es muy probablemente que pierda su dinero.

"Comparándonos con los mercados globales, la consecuencia de la regulación mexicana sobre las criptomonedas es que en vez de estar del lado de países como Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, nos encontramos al lado de países como China, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, que han establecido que las monedas digitales no deben existir en el sistema financiero", señala el documento Termómetro fintech: los retos de la regulación, realizado por Banco Santander México, Endeavor, la embajada de Reino Unido en México y Finnovista.



Facebook reanima el mercado

El lanzamiento de la criptomoneda de Facebook: libra, reanimó el mercado y provocó varias reacciones sobre como un activo virtual diseñado por una de las más importantes empresas de redes sociales en el mundo puede cambiar las reglas de juego.

El anuncio de libra, que estará en operaciones en 2020, impulsó el precio del bitcoin y otras criptodivisas en el mundo, aunque también reavivó los temores y posiciones en contra de los reguladores globales al uso de dinero virtual, así como su negativa a respaldarlo.

En términos generales, Libra pretende funcionar como una moneda global para realizar transacciones inmediatas sin cobro de comisiones, además de que buscaría el respaldo de monedas internacionales como el dólar y el euro.

Los usuarios de Facebook serían los primeros en poder utilizar esta moneda virtual y la empresa ha empezado ya a buscar bancos que respalden su operación. Hasta el momento diversos analistas consideran que la regulación de los bancos centrales del mundo será la gran limitante de libra; no obstante, puede volverse una poderosa cartera para realizar pagos al estilo PayPal.

"Hay beneficios potenciales aquí. También hay riesgos potenciales, particularmente de una moneda que podría tener una gran aplicación", dijo al respecto el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED, por sus siglas en inglés), Jerome Powell.

La calificadora Standard and Poor's puso en duda el potencial de dicha divisa, al considerar que las limitaciones regulatorias sólo le permitirán desarrollarse bajo alianzas con otros gigantes tecnológicos, pero sin posibilidad de expandirse como medio de pago global.

"Si bien los miembros fundadores apuntan a un lanzamiento en el primer semestre de 2020, este nivel de escrutinio podría implicar retrasos o un alcance limitado en el despliegue inicial. Curiosamente, ningún banco se encuentra entre la lista original de 28 miembros fundadores de Libra", señaló en una nota de análisis.

"En nuestra opinión, esto es un indicio de escepticismo con respecto a su éxito potencial y las preocupaciones sobre los riesgos asociados con él, o una señal del posible efecto negativo que libra podría tener en el negocio bancario y los ingresos", explicó S&P.

Las 5 más populares

A pesar de que el universo de las criptomonedas se mantiene en expansión, hay algunas que son clave para los inversionistas del mundo. De acuerdo con Mercury Cash, las solución más populares para el intercambio de monedas virtuales son:

- Bitcoin. Al ser la más antigua de las criptomonedas es la más conocida y también la que más transacciones tiene. Sin embargo, el alto costo que ha tomado hace que sea menos asequible para principiantes.

- Ethereum. Se trata de la primera de las criptodivisas que está basada en contratos inteligentes. Usa los mismos principios del blockchain, pero añade acuerdos en cada parte; es decir, smart contracts.

- Dash. Es otra criptomoneda que se ha hecho muy popular, sobre todo porque su valor no es tan alto como el del bitcoin y el ethereum que son las más popularmente aceptadas en el mercado.

- Ripple. Esta criptomoneda tiene como particularidad que no puede ser minada. Desde su aparición tuvo una expansión muy rápida, y logró mantenerse pese al declive de las criptomonedas en 2017.

- Litecoin. Muchos piensan que esta podría ser la criptomoneda del futuro, ya que desde que fue creada en 2011 se le dio un límite muy superior al de bitcoin, de 84 millones, frente a 21 millones.