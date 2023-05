PlayStation anuncia mando para celulares Android

A las consolas PlayStation 4 y 5 no las limitan las paredes, pues es posible llevar su potencia al celular con la app PS Remote Play, y para jugar estos títulos, a través de streaming, se requiere un control, pero no todos son compatibles; para ahorrarle este pesar a los gamers, Sony anunció el lanzamiento del Backbone One PlayStation Edition, un mando de smartphone con licencia oficial para móviles Android.