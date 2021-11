Los hermanos Aguilar a dueto con su primo 'Rulo'

"Siempre me la he llevado muy bien con ellos y sabía que estaban en su rancho, allá en Zacatecas por el tema de la pandemia. Se me ocurrió proponerles la colaboración con Andreu en ese momento que tenían tiempo, y sí, les gustó la idea. No es común que acepte hacer colaboraciones, pero parece que éste tema le latió mucho.

"La experiencia, las influencias y el bagaje musical que tienen los hijos de Pepe son muy interesantes, eso hizo que para nada les fuera complicado realizar esta fusión. De hecho Leonardo hizo varias propuestas para los arreglos musicales y la producción del tema", contó por teléfono "Rulo", primo de Ángela y Leonardo por parte materna.

La letra la trabajaron primero "Rulo" y Jorge, quienes conforman la banda musical Andreu y de la mano de Richo Acosta realizaron la pre producción de la pieza musical, en Guadalajara.

Finalmente, el sencillo se terminó en Zacatecas, en el estudio de los Aguilar, y el videoclip también fue filmado en ese Estado.

Aunque Andreu es una banda relativamente nueva, pues tiene poco más de tres años de haber surgido, sus creadores, "Rulo" y Jorge, quienes se conocen hace más de dos décadas, son músicos experimentados.

Formaron hace tiempo parte de la banda Becker, en Guadalajara, pero también han estado por separado en infinidad de proyectos como Technicolor Fabrics, donde actualmente alterna Jorge.

Con Andreu, los músicos retoman géneros como el rock, el reggae, el soul, el folk y otros más latinos como la cumbia.

"Es un proyecto libre que no pretende encerrarse en un solo género, no queremos que nos represente uno solo, preferimos las fusiones", afirmó "Rulo".

El año pasado Andreu lanzó al mercado su primer álbum, Prisma IV y posteriormente lanzaron temas como "Bosque Negro" y "Telepatía".

Su nuevo sencillo "Aférrate a la Vida", con Ángela y Leonardo Aguilar, está disponible en plataformas digitales y YouTube.