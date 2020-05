López-Gatell recuerda a Narro... y los hospitales abandonados en sexenio de Peña

Este miércoles, ante la pregunta de una reportera quien rescataba los cuestionamientos del exsecretario de Salud, José Narro, sobre las cifras de Covid-19 que ha dado a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque minutos más tarde, durante la sesón de preguntas y respuestas, el subsecretario recordó que en la administración pasada (de Enrique Peña Nieto) más de 300 hospitales quedaron abandonados.

Fue en la conferencia de prensa de este 5 de mayo, desde Palacio Nacional, cuando una periodista le pidió su opinión sobre las dudas de Narro sobre si de verdad se está aplanando la curva epidémica. Vía Twitter, el exsecretario había escrito: "Con los datos de Hugo López-Gatell, llegar a los primeros 6 mil 500 casos positivos de Covid-19, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevó 8 días. Acumular los terceros, solo 6 días. Los 6 mil 500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?".

López-Gatell respondió: "Respeto la opinión del doctor Narro. Es un personaje de la vida pública, fue rector de la universidad nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI y luego ya no le sé, ya no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar, y me parece un individuo respetable".

Aunque minutos después, agregó que al recordar al exrector de la UNAM, también se acordó de los 307 hospitales que quedaron en el abandono durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el que Narro Robles fue secretario de Salud. "Ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones, y denitivamente nuestro empeño es tener un mejor sistema de salud, que tenga una cobertura universal, y estas capacidades que estamos aumentando ahorita para responder a la epidemia de Covid, sin duda, van a ser contribuciones importantes para esa tarea y ese proyecto más amplio", enfatizó.