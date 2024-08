Bailarán zumba en Reynosa por causa social

El Mañana / Staff.- Una clase relámpago de zumba, a beneficio de María Guadalupe Contreras, quien padece cáncer, será la que se ofrecerá en el casino de la colonia La Cañada por parte de un grupo de instructoras que se han unido, una vez más, por una noble causa.

Una de las organizadoras, Lilí Ana Ávila, del Team Jadee, hace la invitación a nombre de todas las personas que ahí participarán y anuncia que los fondos que se recauden serán destinados, precisamente, a la cirugía que se requiere.

Se cobrará únicamente $50.00 por la entrada para recibir la clase relámpago, que iniciará a partir de las 9:00 horas.

Se tiene la confianza de que habrá muy buena respuesta por parte de la gente, pues se trata de una actividad con causa.

Insisten en que el objetivo es "El de apoyar a doña María Guadalupe, que es persona de escasos recursos económicos, de ahí que todos los instructores de zumba nos estemos uniendo para apoyarla".

Ya en ocasiones anteriores se han realizado eventos similares con el propósito de ayudar a quienes lo necesitan, cuando se trata de alguna enfermedad que no pueden tratarse en una clínica particular y no cuentan con Seguro Social, ISSSTE o Clínica Pemex.