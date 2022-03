´¿Y las desaparecidas?´

Varías decenas de mujeres brindaron sus testimonios, explicando lo motivos que los habían llevado a unirse.

"Disculpen si alguna vez las juzgué o me burlé, hoy me doy cuenta de que esta lucha es de todas, no quiero ser yo, mi hermana, o mi hija, tampoco mis amigas".

Esta manifestación ha sido la de mayor poder de convocatoria desde que inició el movimiento feminista en Reynosa.

El llamado a salir a las calles surgió en redes. "Es increíble que cause más incomodidad tener en la familia a una feminista que a un violador, a un abusador, las que hemos hablado somos valientes, pero hay muchas que aún no pueden, y por ellas también gritamos", replicaban.

En la marcha, las mujeres arribaron a la Peatonal Hidalgo y calles como Benito Juárez y Zaragoza.

VIGILANCIA: OPERATIVO POLICIACO

Elementos de la policía estatal acudieron al punto para generar un operativo de resguardo en los monumentos.

Por ello el contingente alzó la voz contra estas prácticas.

Además, las mujeres reclamaron al alcalde Carlos Peña Ortiz y otros funcionarios locales su falta de sensibilidad en las exigencias.

En la marcha, las mujeres llegaron a la Peatonal Hidalgo y calles como Benito Juárez y Zaragoza.