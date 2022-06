Vence plazo del SAT: Constancia de Situación Fiscal

El documento es como un acta donde vienen contenidos todos los datos fiscales del contribuyente, como el nombre, CURP, domicilio fiscal, el régimen, fecha de inicio de operaciones y el estatus que tiene.

La constancia se está solicitando por parte de todos los patrones que tienen que emitir un comprobante fiscal de nómina o de otro tipo de servicios.

Roberto Garduño Hernández, administrador reconcentrado de la Administración de Servicios al Contribuyente de Tamaulipas 4 Reynosa, comentó que se va a transitar de otra versión y es lo que ha generado que se solicite la constancia de situación fiscal.

El funcionario del SAT señaló que desde el 15 de mayo se han entregado más de 120 mil constancias en esta circunscripción.

"Se estuvo manejando de la fecha máxima era al terminar mayo; se estaba rumorando que si no la llevabas el patrón no te iba a pagar; aquí es importante decir que la fecha límite es hasta el último día de junio para que puedan entregarla", dijo.

SALVEDADES

Garduño Hernández explicó además que si tienen tres datos que coincidan con el RFC, no es necesaria llevar la constancia, mientras que el trabajador sepa el código fiscal, el nombre completo como aparece en el registro público del contribuyente, que coincida con la constancia, no es necesario que lleve la constancia.

"Ahora bien, si no están seguros de sus datos pueden venir con nosotros, le imprimimos la constancia", recalcó.

El funcionario del SAT aclaró que no se impondrán multas a quien no entrega su constancia de situación fiscal.

"Por un lado tenemos las disposiciones de la ley federal del trabajo que tiene que ver con los salarios, nosotros no estamos en ese tema, estamos en los temas administrativos fiscales que es tener un padrón de RFC actualizado... queremos que los datos del RFC estén correctos, que no haya robo de identidad, que los empleados tengan la certeza, no pueden no pagarles a los trabajadores, son temas totalmente distintas", recalcó.

Se estará trabajando los siguientes dos sábados de este mes, el 11 y 18 de junio de 9:00 a 4:00 de la tarde. Se puede acudir al SAT en horario de 8:00 a 4:00 de la tarde, llevar INE o pasaporte vigente.

Orientación

* Para los que tengan que actualizar su situación fiscal, ya sea el correo, dirección y más, se tiene que agendar su cita.

* La recomendación a la población es que acudan si no cuentan con la contraseña, que la pueden generar a través de internet en el aplicativo SAT ID.

* Deben tener un correo electrónico, fotografía por ambos lados, un video validando la identidad y en menos de tres días le entregan la clave para que generen su constancia.