Dejan sin servicios a Nuevo México Itavu

Vecinos de la colonia Nuevo México Itavu denunciaron que no cuentan con energía eléctrica ni agua potable y drenaje, pues a más de 15 años no les han instalado los servicios básicos.

Al menos, cerca de 20 manzanas son las que no cuentan con los servicios básicos, aún y cuando ya terminaron de liquidar sus predios, algunos ya con más de una década de pagar sus impuestos, como lo es el predial, señalaron.

Fue frente a la primaria "Antonio Rodriguez Cruz" en donde un considerable número de vecinos acudió para exponer la falta de energía eléctrica, además del vital liquido, ya que aunque en repetidas ocasiones han solicitado, no les han dado una solución.

Uno de los vecinos recordó que hace más de 8 años, cuando el hoy alcalde fue candidato, después de su reelección y por último cuando acudió les prometieron la instalación del tendido eléctrico, lo cual a la fecha han olvidado instalarlo.

Una de las vecinas señaló para El Mañana que cuando les ofrecieron estos terrenos les señalaron que contarían con agua, drenaje y energía eléctrica, pero después de 15 años aún continúan esperando que sean instalados estos servicios.

Aunque una parte de la colonia Nuevo México Itavu sí cuenta con estos servicios, al menos estas primeras cuadras no han sido beneficiadas.

Son muchos los predios que no han sido habitados, algunos de éstos es porque al no contar con servicios sus propietarios no los han querido habitar, aunque algunas construcciones se encuentran a "medias".

Los residentes de este sector esperan una pronta respuesta, ya que inclusive les han comentado que las cuadras Sonora, Sergio Corsar y Juan Mario Castorena ya se encuentran hasta pavimentadas, sin que hasta el momento alguna autoridad haya acudido a realizar alguna obra.