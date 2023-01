Deben vacunarse cada 4 ó 6 meses

El Mañana / Staff.- A pesar de que la letalidad del Covid-19 ha disminuido considerablemente en el estado, es importante que la población no baje la guardia y se revacune por lo menos cada cuatro o seis meses.

"Recibir dos dosis de vacuna no significa que no puedan contraer en un momento dado la enfermedad si no siguen las medidas sanitarias establecidas", dijo Vicente Joel Hernández Navarro, secretario de Salud en la entidad.

En Tamaulipas, la sexta ola de Covid-19 ha causado el fallecimiento de cinco personas, algunas de ellas que no se habían vacunado y otras que tenían padecimientos crónico degenerativos.

Recordó que la quinta ola de la enfermedad generó hasta 5,000 contagios nuevos por semana. En esta, que es la sexta, sigue habiendo, pero ya son 500 por semana.

Actualmente se tienen dos pacientes intubados, de los cuales se espera su pronta recuperación.

NO BAJAR GUARDIA

Nuevamente el funcionario llamó a la ciudadanía en general de Tamaulipas a no bajar la guardia y a revacunarse, porque la pandemia aún no concluye.

Por tanto recomendó el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia para prevenir cualquier riesgo de contraer el Covid-19.