Vacunas bajan consumo de tanques de oxígeno

En tres semanas se han dado de 8 a 10 servicios, de los cuales tres pacientes en estado delicado donde surte 9.5 metros cada 3 a 4 días, pero anteriormente en el 2020 la demanda era diaria y estaban saturados ante el incremento en la demanda.

"En esta ola la verdad que sí está muy tranquilo, no hay tanto requerimiento de oxígenos a casas de habitación no, probablemente esté pegando que no requieren del oxígeno, porque si está tranquilo", dijo.