Trastoca la pandemia cadena de suministros

"En las materias primas lo que se ocupa para mantener la construcción, manufacturación de los productos de todo lo que se requiere para el área de la industria de la transformación, esto se ha visto afectado por diferentes factores", dijo.

La dirigente empresarial señaló que no es algo que sea local o nacional, por el contrario es algo internacional, que afecta a todos los países.

MÚLTIPLES FACTORES

Señaló que si está generando un impacto en la economía, porque no existen las materias suficiente para hacer los producto y esto se deriva desde pandemia, afectación que hubo por el congelamiento en la parte norte de Estados Unidos y Shanghai donde ha habido saturación por la pandemia y todo ha provocado el desfase.

"Esta haciendo afectaciones para la cadena de suministros, son distintos factores, uno es que muchos de los microcomponentes están hechos a base de resina, de plásticos y componentes que son de metalurgia y al no estar la cadena de suministros trabajando coordinadamente, que se hacia en un país, en otro país otros subensamble, y no se estuvieron haciendo al mismo tiempo, porque uno estuvo cerrado, el otro si abierto", apuntó.

Y agregó: "recordemos que hubo escasez de alcohol, de algunos plásticos para hacer los guantes que mucho estuvimos utilizando para poder tener el control biológico", recalcó.

López Hernández explicó que se desfasaron las cadenas de suministro, por lo que si falta uno no se puede completar el producto.

"Puedes tener el 80 por ciento de los materiales, pero te falta ese 20 por ciento para poder procesar, producir y no está llegando en los tiempos en los que debemos estar recibiendo y no solo sucede en México, si no a nivel internacional", dijo.

Además está llegando todo de golpe a los puertos, por lo que están teniendo afectaciones en logística.

"Es mucho el impacto que se está teniendo, tanto así que no lo hemos podido controlar, podría tener un impacto mayor en la cadena de suministros", recalcó.

La dirigente de Coparmex señaló que se debe estar preparados, mover las planeaciones y que es lo que se puede procesar, como una alternativa que se debe tener en la mira, sobre todo porque el país cuenta con muchas oportunidades para desarrollar insumos.

"Una de las cosas importantes es la recopilación, empezar a consumir local, porque también tenemos la posibilidad de crear nosotros mismos estos componentes o estas materias que nos hacen falta", finalizó.

La industria automotriz, es uno de los que trabajan mucho con microcomponentes, por lo que siguen las afectaciones por la pandemia.