Transportistas no bajan la ´guardia´ ante cobros

La asociación de transportistas de Reynosa insistió en que no se bajará la guardia, para evitar que el Ayuntamiento ponga en marcha los cobros al transporte de carga, que fueron aprobados por cabildo, y con los que se busca desviar el tránsito de carga hacía las periferias, sin tomar en cuenta existen espacios de brecha o con nula conectividad.

Uriel Ordoñez, presidente del gremio, dijo que esperan retomar a la brevedad posible las mesas de dialogo, sobre todo con la participación del alcalde Carlos Victor Peña Ortiz.

"Se ha querido satanizar al transporte diciendo que sobrecarga las vías, que provoca choques, y no es así, nosotros tenemos interés en que está ciudad mejore, queremos apoyar, pero lo que presentaron en cabildo fue algo sin aterrizar, sin estudios, sin bases, insistiremos en un dialogo, en acuerdos, no queremos imposiciones".

La decisión que tomó el Cabildo generó diversas inconformidades entre el sector empresarial, que van desde el cobro de cuotas, hasta las rutas que se delimitaron gratuitas, y donde no se incluye el Libramiento Matamoros-Monterrey, Reynosa-Rio Bravo, carretera Ribereña, Bulevar Hidalgo, Libramiento Oriente y Luis Donaldo Colosio.

Por ello, Ordoñez agregó: "Los regidores desafortunadamente votaron un acuerdo mal hecho, con faltas de ortografía, con vías que no tenían conectividad, muchos incluso ya se han disculpado con la asociación porque no sabían lo que estaban aprobando, si el Libramiento no se incluyó, entonces estamos en graves problemas porque se supone que estas vías se diseñaron para la distribución de carga, en ese sentido exigimos estudios, argumentos válidos".

El acuerdo se tomó en marzo, pero para tener vigencia y aplicarse, se acordó publicar primero en el Periódico Oficial del Estado.

Aunado a ello, el líder de la asociación de transportistas conformada por alrededor de 40 empresas de caga federal, agregó: "Nos queda claro que son medidas recaudatorias, no tiene que ver con la regulación, ni con la fluidez, esto trae un tinte de recaudación y no estamos de acuerdo, queremos regularnos sí, pero con bases"