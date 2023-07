Dejarían fuera de alza al transporte público

El transporte público, microbuses de Reynosa, pudieran no ser incluidos en actualización de tarifas.

El Mañana / Staff.- El transporte público de Reynosa podría no ser tomado en cuenta en esta ocasión en el aumento de nuevas tarifas, pues es el municipio en relación con el resto de las ciudades de Tamaulipas, donde se cobra más dinero por usuario.

La Sub secretaría de Transporte Público ya está anunciando que en algunas semanas más se podría empezar a aplicar dos pesos más de aumento en la entidad, en donde no ha habido incremento.

Aquí en esta fronteriza ciudad, según algunos choferes de microbuses, se cobra actualmente $12.00 al pasajero común y $10.00 al estudiante y adulto mayor con credencial.

La tarifa entró en vigencia en el último año del sexenio estatal anterior, tras una serie de pláticas celebradas en ciudad Victoria entre representantes de un grupo de propietarios de las unidades y funcionarios de la secretaría General de Gobierno de ese entonces.

Uno de los conductores de microbús de la ruta Cavazos, que prefirió no identificarse, confirmó el cobro que se lleva a cabo y que pagan todos los usuarios del servicio al abordar las unidades.

QUE EN VICTORIA

Por su parte, el titular de la oficina local de Transporte Público, Javier Cabada Rosales, al preguntársele sobre cuál es la tarifa oficial de los microbuses en Reynosa actualmente, sólo acertó a responder que "las oficiales las tienen en ciudad Victoria y en mí oficina no me las han comunicado".

"En las rutas están cobrando las de siempre y no te puedo decir cuáles son las oficiales, porque no las tengo y ya que las actualicen me van a notificar en su momento si siguen igual o las cambian", señaló.