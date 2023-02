Tiene INE todo listo: Reporta capacitaciones al 100%

"Prácticamente tenemos todo listo para que las casillas empiecen a instalarse a las 7:30 de la mañana y a las 8:00 en punto poder recibir la votación de todos" César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del distrito 02

El Mañana / Staff.- Todo se encuentra listo para la jornada electoral extraordinaria de este domingo, para lo que el INE llama a los ciudadanos a salir a votar por una curul en el Senado.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del distrito 02 del Instituto Nacional Electoral, comentó que tenían el 100 por ciento de la capacitación, con tres mil 570 ciudadanos que recibieron su nombramiento y al menos una capacitación, ya sea de prácticas o de simulacros.

Adicionalmente, desde ayer concluyó la entrega del 100 por ciento de los paquetes electorales a las presidencias de las mesas directivas de casilla.

"Prácticamente, tenemos todo listo para que las casillas empiecen a instalarse a las 7:30 de la mañana y a las 8:00 en punto poder recibir la votación de todos", dijo.

Cada casilla tendrá un presidente, un secretario y dos escrutadores, tres mil 570 en el distrito electoral 02, con los tres suplentes de cada una, ante cualquier situación ajena.

"Evitar en lo mínimo posible que haya gente tomada de la fila, en esos casos también estamos preparados; los supervisores ya conocen el procedimiento que se tiene que llevar a cabo, que esperemos que sea un número reducido", expresó.

RADIOGRAFÍA

En Reynosa podrán votar este domingo un total de 544 mil 876 personas que están en la lista nominal en 409 secciones y 945 casillas, tanto básicas como contiguas, extraordinarias y especiales.

En el distrito 02 podrán votar 234 mil 212 tanto de Reynosa, mientras que en el distrito 09 podrán hacerlo 310 mil 664 personas que forman parte de la lista nominal.

Las casillas especiales son, Central de Autobuses, Centro Comercial Plaza Real, Centro Comercial Plaza Periférico, el Polideportivo, así como en la colonia Almendros, en la casa muestra.

En el distrito 09 serán 228 casillas básicas, 269 contiguas; mientras que en el distrito 02 son 181 básicas, 202 contiguas.

En Tamaulipas serán dos millones 737 mil 534 personas que podrán votar y poco más de dos mil 400 residentes en el extranjero que también podrán hacerlo.

Este domingo, los ciudadanos saldrán a votar para elegir a senador o senadora de la República; son elecciones extraordinarias ante el fallecimiento del suplente que ocupaba el escaño de senador por Tamaulipas.

En octubre del 2022, el Senado declaró vacante la Senaduría por Tamaulipas, ante la muerte de Faustino López Vargas y, como es el caso, la Constitución establece una nueva elección con una nueva fórmula integrada por propietario y suplente, que ocupe el puesto de senador por el principio de mayoría relativa.

Exhorta Coparmex a desechar apatía

La jornada electoral extraordinaria rumbo al Senado que se realizará este domingo es importante, por lo que Coparmex pide a los ciudadanos que dejen la apatía y sean parte de las decisiones que se tomen en Tamaulipas.

Valentina López Hernández, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, señaló que es importante que ciudadanos sean responsables y acudan a las urnas, analizando muy bien el voto.

"Este periodo extraordinario que se está viviendo es importante, que no debemos de irnos hacia a la apatía y que debemos de salir a ejercer nuestro voto, que eso es importante", dijo.

Y argumentó: "Las decisiones son quienes legislan, quienes hacen lo que día a día nosotros hacemos en nuestra región, si no sabemos quien nos va a representar, si no hacemos valer nuestro voto a través de esta importante muestra de democracia, entonces no va a tener el peso que se necesita", dijo.

Recalcó que Coparmex siempre han participado con la campaña: "Participo, voto y exijo", para que los ciudadanos salgan a votar como primer paso, como segundo paso participar y exigir que las propuestas se cumplan.

Porque ahí es donde se están tomando las decisiones y lo hemos estado viendo, todos los cambios que está habiendo en el área nacional, estatal, tienen que ver precisamente en las cámaras y como estos toman las decisiones", recalcó.