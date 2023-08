Nombran nuevo jefe de Telesecundarias

Armando Blanco Chávez fue nombrado como nuevo jefe del Departamento de Telesecundarias de la SEP en el estado, sustituyendo a Héctor Hugo Medina Reséndez.

El nombramiento le fue entregado ayer en Ciudad Victoria por parte de Marcela Ramírez Jordán, subsecretaria de Educación Básica en la entidad.

Atestiguaron la breve y sencilla ceremonia Alfonso Wong Moreno, director de Educación Secundaria; José Everardo Rodríguez Barrera, jefe del Departamento de Secundarias Técnicas, así como Juan Ventura Covarrubias Caballero, jefe del Departamento de Secundarias Generales y personal del Departamento de Telesecundarias.

Blanco Chávez agradeció la distinción de que fue objeto al designarlo para el nuevo cargo y se comprometió a cumplir a cabalidad con las funciones que ahora le corresponden atender.

FUNDADOR

Armando Blanco es fundador de la primera telesecundaria "Club de Leones" en Reynosa, en el año de 1977, y se ha desempeñado como supervisor del ramo a lo largo de 24 años, de los cuales, dos estuvo en la ciudad de Miguel Alemán, en la zona No. 12; en la zona No. 18 de Río Bravo, 12 años y 10 más en la zona No. 01 de Reynosa.