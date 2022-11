Aceleran vs. impuestos: Taxistas y transportistas mantienen rebelión

El Mañana / Staff.- El rechazo de los taxistas de Reynosa será trasladado al Congreso del Estado y el Gobierno del Estado y Federal, pues contrario a los principios de ambos gobiernos de no imponer más impuestos a los ciudadanos, en esta ciudad fronteriza lo anterior no se respalda en los hechos.

"La queja será expuesta ante el Congreso y el Gobierno Estatal y Federal, al imponerse una recaudación fiscal en contra de los trabajadores del volante´´ Eduardo Chávez, GUCH

Eduardo Chávez Uresti, apoderado legal del Gremio Unido de Choferes (Guch) en Reynosa, acusó que sin mediar consulta de opinión ni consenso de parte del Cabildo de Reynosa se pretende imponer el cobro de un impuesto individual por cada unidad de transporte público por uso de base.

El gremio de taxistas expresó su oposición a las formas y procedimientos de cobrar un impuesto de manera individual a cada unidad de una base de servicio.

Eduardo Chávez Uresti, apoderado legal del Gremio Unido de Choferes (Guch) en Reynosa, declaró esta mañana en exclusiva a

El MAÑANA que no hubo de parte del ayuntamiento ni del cabildo una consulta ni consenso con los transportistas, sólo decidieron imponer con cuotas desproporcionadas que no podrán pagar.

Y lanzó: "Ellos dicen que No Roban, No Mienten y No Traicionan". Acusando que se miente al tomar acuerdos en los "oscurito" y sin pensar en el efecto negativo a los trabajadores del volante y engañan al imponer impuestos y cobros al margen de la Constitución y con sólo intenciones de recaudar.

Advirtió que los taxistas han pasado, igual que demás prestadores de servicios, por tiempos difíciles por la emergencia sanitaria, prolongada por espacio de dos años, donde la carestía y alza de precios han rebasado la capacidad de compra y abasto.

...Y camioneros claman al Congreso frenar pago

Por calificarlo de inconstitucional y atentar contra el libre tránsito y distribución de insumos y bienes comerciales necesarios para atender los efectos de la emergencia sanitaria, transportistas de Reynosa han solicitado formalmente al Congreso del Estado impedir la aplicación del cobro de un impuesto que pretende en su Ley de Ingresos el ayuntamiento de Reynosa.

"Los ingresos en sus Leyes Municipales serán minuciosamente revisados y no se aprobarán impuestos o cobros injustificados´´. Alejandra Cárdenas, Diputada Local

Lo anterior fue revelado a EL MAÑANA por la diputada local (PRI) Alejandra Cárdenas Castillejos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien reconoció tener expresiones de preocupación de empresarios transportistas de esta ciudad fronteriza.

Añadió haber celebrado reuniones de trabajo con transportistas, quienes han expuesto sus razonamientos y preocupación ante la aplicación del cobro de un impuesto por derecho de paso y circular en Reynosa.

Transportistas de carga comercial y federal de Reynosa, han solicitado la intervención del Congreso del Estado para impedir la aplicación de un impuesto por circular y prestar servicio en el municipio. Sobre el particular informó a

El Mañana la diputada local (PRI) Alejandra Cárdenas Castillejos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

La legisladora precisó que empresarios transportistas han celebrado encuentros con ella, en donde han expuesto los efectos negativos que tendrá el cobro de dicho gravamen fiscal, mismo que, a juicio de los transportistas, carece de fundamento y legalidad, pues impide el libre tránsito y la distribución de insumos y mercancías que son necesarios para los ciudadanos y ante la vigencia de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Los transportistas solicitaron formalmente la intervención y apoyo del Congreso del Estado para frenar la aplicación de un impuesto por derecho de paso en Reynosa.