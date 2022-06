Sufren calvario para su reclamo

Desde el 2020 la Condusef no tiene oficina en la ciudad, por lo que la queja se debe hacer vía Internet o en su caso acudir a otras ciudades como Tampico y Monterrey.

La dependencia señala que en la primera etapa se pueden levantar quejas en contra de 39 instituciones bancarias, para los tipos de reclamación con mayor incidencia que representan el 70 por ciento de las reclamaciones totales.

Las de mayor incidencia son para productos de tarjetas de crédito, débito y cuenta de nómina, así como causas de consumos no reconocidos, solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida, o no aplicada, disposición de efectivo en cajero automático, no reconocida por el usuario, cliente o socio, así como por deposito no aplicado total o parcialmente.

Condusef señala que se reducen costos y que el acceso para presentar la queja es las 24 horas, los 365 días del año, además de que se genera ahorro.

El acceso al portal se da a través de la página de Condusef, donde deberá ingresar sus datos personales.

Pero no todo se puede arreglar por Internet, como es el caso de posible robo o suplantación de identidad en la contratación de servicios financieros, que involucren a más de una institución financiera y que no se trate de institución financiera como tarjetas emitidas por empresas o tiendas comerciales.

Para las anteriores quejas se debe generar una cita al 5553 400 999 y acudir a la Unidad de Atención, pero en Reynosa no hay módulo de Condusef.