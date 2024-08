Aumentan precios por escasez de agua en Reynosa

El Mañana / Staff.- La escasez de agua potable en Reynosa ha llevado a un aumento significativo en los precios de bidones para almacenar agua y pipas para surtir el líquido potable. Debido a los frecuentes cortes en el suministro, los residentes se ven forzados a recurrir a estos servicios de emergencia, cuyos costos van desde 500 pesos hasta 700 por pipa.

La crisis en el abastecimiento de agua ha causado malestar entre los habitantes de la ciudad. Juan Ortega, residente de la colonia El Olmo, expresó su frustración: "Nos hemos visto en la necesidad de comprar agua porque no podemos estar sin ella. Los precios están muy altos, pero es una necesidad que no podemos ignorar. Esperamos que el servicio de agua potable se restablezca pronto para no depender de estos proveedores."

Precios elevados

Los vendedores de contenedores y pipas han aprovechado la situación elevando los precios debido a la alta demanda y la escasez continua. Los residentes se enfrentan a un dilema: pagar precios elevados por agua potable o enfrentar las dificultades derivadas de la falta del servicio básico.

Las autoridades locales han señalado que los cortes se estarán realizando hasta mediados de septiembre, que es cuando se restablecerá el servicio de agua cruda del río Bravo. Sin embargo, la solución a largo plazo aún no está clara, lo que mantiene a los ciudadanos en una situación precaria.

Mientras tanto, la comunidad continúa esperando una resolución efectiva y rápida para resolver la crisis del agua, con la esperanza de que las autoridades logren estabilizar el suministro y poner fin a la dependencia de costosos proveedores privados.

