Son gratis, pero... intransitables las rutas autorizadas

Edgar Zamorano presidente de la Canacar Reynosa, comentó por ello se presentó en cabildo una extensión a las rutas autorizadas, antes de que fuera aprobado el proyecto en lo particular.

El documento que incluía al menos seis tramos como el Libramiento Matamoros-Monterrey, Reynosa-Río Bravo, carretera Ribereña, Bulevar Hidalgo, Libramiento Oriente y Luis Donaldo Colosio, fue rechazado.

En su lugar, solo se autorizó el Viaducto Reynosa, carretera San Fernando hacia Las Anacuas, Puente Pharr, una parte del Bulevar Hidalgo con Periférico, así como la carretera al Puente Mission. "Cuando nos presentaron en un principio las rutas, vimos que dejaron fuera varias vialidades importantes para el transporte de carga, que conectan hacía parques industriales, central de abastos, distribución de empresas cerveceras, supermercados, aeropuerto y nosotras las pedimos agregar, pero no fue así, vemos que las zonas aprobadas no contaron con ningún estudio, no estamos en contra de regularnos, solo queremos que las cosas se hagan con bases", comentó.

El resto de la ciudad se marcó como vías de pago.

LA PRÁCTICA

En este sentido, a través de vídeos en redes sociales, transportistas se han sumado a evidenciar las brechas y caminos con terracería por donde las unidades deberían transitar.

Con énfasis en los alrededores del Puente Pharr, el de mayor flujo para el comercio exterior.

"El republicano ayuntamiento aprobó un decreto para desfogar el trafico pesado, y las rutas no existen, son brechas, porque en el Puente Pharr no hay ninguna avenida que conecte al viaducto, no me imagino por aquí al transporte", explican conductores.

Además agregan:

"El servicio incluso tendría que meterse a una avenida de una colonia hasta entroncar a Pharr, quién sabe qué tan seguro, como se ve es un tramo en construcción, donde ya no se puede circular, es lodoso y se ve que el camino termina hasta en monte", agregan.

RECHAZAN SEIS TRAMOS

La Canacar evidencia, Reynosa es la tercera ciudad más importante del país para la logística, con hasta 6 mil unidades al día.