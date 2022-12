Aplazan clases, ahora por grietas en escuela

El Mañana/ Staff.- No ha sido posible restablecer las clases presenciales para más de 300 estudiantes de primaria en el plantel Niños Héroes de Chapultepec de Reynosa, debido al riesgo que han detectado directivos y maestros en los techos de 12 salones, al tener grietas, evidentes huecos, así como humedad.

ANTECEDENTE

Con el antecedente de que uno de los cielos falsos se cayó mientras se brindaban clases, se optó por suspender de manera temporal la asistencia a las aulas, y hasta ayer, no había fecha de regreso para la comunidad. "El retiro de los techos en falso comenzó a realizarse de manera inmediata cuando se cayó el techo, pero aún no es un lugar seguro para citar a los estudiantes así que no hemos tenido clases", refirió personal.

En las áreas comunes de la escuela se observan los materiales que han sido utilizados para retirar los techos, así como los pedazos que han obtenido y que estaban a punto de caerse.

Diego Robledo, director de la escuela, denunció durante la reciente caída del techo, que los problemas de infraestructura se habían reportado desde hace más de un año, sin que hubiera una respuesta positiva.

Además refirió que personal de protección civil solo accedió a clausurar un salón, pese al evidente riesgo de toda la escuela. "No podemos arriesgar a los estudiantes a que tomen sus clases así, primero se requiere un dictamen de protección civil, los padres de familia saben el riesgo, están consientes, el mantenimiento que se ha dado a la escuela ha sido con recurso propio, pero no contamos con dinero para reparar todo".

Mientras esperan respuesta de la Secretaría de Educación en Tamaulipas sobre fechas de reparación, se avecina la conclusión de la primera fase del ciclo 2022-2023, ya que el próximo viernes 16 de diciembre, es el último día oficial de clases.

Personal del plantel destacó que los trabajos de retiro de los cielos falsos, mantenimiento y colocación de nuevos, son muy costosos, por ello se requiere la atención de autoridades educativas.





De acuerdo al director del plantel, el riesgo se había reportado desde hace más de un año, son más de 300 estudiantes los que están a la espera.