Darán inicio las siembras de sorgo en Reynosa

El Mañana / Staff.- La próxima semana iniciará la siembra de sorgo en Reynosa; la meta es abarcar entre el 70 al 80 por ciento de la superficie.

Mauro Barrera Martínez, delegado del Comité Campesino, comentó a El Mañana que la zona es de temporal, incluso se estará recibiendo semilla para la siembra para los que faltan.

Explicó que se cuenta actualmente con muy buena humedad y además para este fin de semana se esperan lluvias.

"Ya de aquí para adelante se va a comenzar a mover lo de la siembra; para la próxima semana, a partir del lunes, va a haber más movimiento de gente sembrando", dijo.





NO TIENEN SEGUROS ANTE HELADAS

Explicó que los campesinos locales no tienen seguro agrícola para enfrentar contingencias, como las heladas.

"Los seguros no están funcionando qué se podría cubrir; no está funcionando. La gente por eso no se había arrancado a sembrar, estábamos temerosos de este hielito que pasó", recalcó.