CNDH no está contemplada en iniciativa para eliminar organismos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está contemplada en su iniciativa para eliminar organismos autónomos, sino 10 instituciones que se crearon para legalizar la corrupción entre ellas el IFT e Inai.

"No la CNDH no, hablo de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba son como 10", entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuyas funciones las puede asumir la SICT.

"Es el IFT, porque ese lo crearon para que no hubiera monopolios en las comunicaciones y sigue habiendo monopolios. No nos han dado permiso para atender en ciertas comunidades, no podemos dar el servicio de internet en la ciudad de México".

En conferencia de prensa, el Mandatario acusó que en la designación de los consejeros del IFT el Presidente no propone solo elige de una lista donde están los representantes de los grupos que dominan las comunicaciones.

"Dije no a estos no, ya es mucho descaro que se les pague con dinero del Presupuesto para ser empleados de empresas particulares".

Señaló que en el caso del Inai, las funciones las puede hacer la Secretaría de la Función Pública (SFP) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía General de la República.

"Lo puede hacer la Secreta de la Función Pública. ¿Lo puede hacer en el Poder Legislativo? La Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía general de la República".