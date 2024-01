No se despedirá a trabajadores en desaparición de organismos: AMLO

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que esta reforma que presentará el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional no afectará a los trabajadores de base.

"Entonces lo que vamos a buscar es (desaparecer estos organismos autónomos) sin afectar los trabajadores de base. Ya aparece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos de los medios que obviamente están en contra de esto: `¡Van a dejar sin trabajo!´. No, no, no, no vamos a despedir a nadie como era antes", dijo en Palacio Nacional.

Este viernes, el presidente López Obrador anunció que la CNDH no está contemplada en su iniciativa para eliminar organismos autónomos, sino 10 instituciones que se crearon para legalizar la corrupción, entre ellas el IFT e Inai.