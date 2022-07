Última semana para la regularización escolar

Mejor rendimiento

El ciclo 2021-2022 concluyó con la inscripción de al menos 150 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, quienes desde el reporte general del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) tuvieron mejor rendimiento desde lo presencial que en métodos virtuales.

Por ello es es que las clases de regularización son presenciales. "Lo que buscamos es que los estudiantes que por diversas cuestiones tienen algún atraso puedan adquirir con la práctica conocimiento que le sirvan para su próximo grado, tenemos estudiantes que tienen problemas para comprender lo que están leyendo, que no pueden realizar operaciones, eso es desde lo general", comentó Hernández Sandoval.

En este sentido dijo que las clases no van condicionadas ningún pago. "Buscamos educar, no lucrar con la educación, todos estamos haciendo un esfuerzo en esto que ya no asparte de lo que nos indican las autoridades, para los menores que se inscribieron es algo muy útil e incluso damos la opción a que si un padre no puede pagar la cuota de recuperación no hay problema, aún así puede asistir el menor", refirió Hernández Sandoval.