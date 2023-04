Inicia hoy Semana Santa

Esperan iglesias católicas de Reynosa recibir a sus fieles en este Domingo de Ramos, una celebración cristiana que año con año se ha llevado a cabo y que conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén; con este hecho es como se da inicio a la Semana Santa.

Cientos de habitantes de la ciudad se darán cita en las iglesias donde se congregan para ser partícipes de este suceso, que resulta ser de suma importancia para todos los fieles, ya que es la primera celebración de la semana de la pasión de Cristo.

En la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ya se preparan para recibir a los católicos que estarán presentes durante las principales fechas de la Semana Santa.

"La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos, celebrando la entrada de Jesús a Jerusalén, continúa con la Última Cena y el lavado de pies a sus discípulos. El Jueves Santo conmemoramos la Institución a la Eucaristía, el Viernes recordamos su muerte, y para el sábado en la noche, celebrar su resurrección", expresó el párroco José Luis Cerra Luna, acerca de la Semana Santa.

Expresó que están a la espera de una gran afluencia de fieles creyentes en los próximos días y se encuentran listos para recibirlos, agregando que dentro de la parroquia tendrán otras actividades tanto para jóvenes como para niños.

Con los recientes casos de Covid-19 en la ciudad, el sacerdote comentó que no han recibido indicaciones por parte del gobierno municipal, y la Diócesis no ha dado a conocer si estarán teniendo alguna restricción, pero exhortó a la sociedad a que si presentan síntomas de la enfermedad, o son personas vulnerables a los contagios, de preferencia no asistan para evitar cualquier riesgo a la salud.