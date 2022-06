Se rebela la IP: ´No protocolos´

El Mañana / Staff.- La Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Reynosa, no permitirá más restricciones a los negocios impuestas por los protocolos del decreto sanitario por el semáforo rojo ante el alza de casos de Covid, y demandaron a las autoridades que inviertan más en infraestructura, equipo y medicamentos en los hospitales de la ciudad.

El Mañana / Staff.- La Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Reynosa, no permitirá más restricciones a los negocios impuestas por los protocolos del decreto sanitario por el semáforo rojo ante el alza de casos de Covid, y demandaron a las autoridades que inviertan más en infraestructura, equipo y medicamentos en los hospitales de la ciudad.

Bladimir Cortez, presidente de Canirac, fustigó que cada período de elección, las autoridades de salud guardan silencio durante las campañas electorales pese al aumento en hospitalizaciones y terminando empiezan a restringir a los no esenciales.

"No estamos a favor de las restricciones, estamos a favor de la prevención, a favor de que esto siga igual, pero no de las restricciones de ningún tipo por parte de la autoridad de salud, porque vuelven hacer ruido con la intención de volver a restringir, no se van aceptar más restricciones, estemos como estemos", advirtió.

El dirigente de los restauranteros alertó que hay muchas necesidades en el hospital Materno-Infantil, General y del ISSSTE.

"Hacemos un llamado a las autoridades del Sector Salud, que se aplique en lo que realmente urge, que es la funcionalidad del hospital general, el área de urgencias carece de muchísimo equipo, no hay ambulancias en el hospital general, las ambulancias que está trabajando son de cruz roja y protección civil, no hay medicamentos, no hay tratamientos y hay muchas carencias en la infraestructura de nuestros hospitales", recalcó.

Y agregó: "Necesitamos que la autoridad se enfoque en los problemas que hay en la actualidad en el sector salud".

El dirigente empresarial señaló que los restauranteros seguirán con las medidas preventivas, sana distancia y uso del cubrebocas, apostando a la prevención.

"Invitar a la comunidad que se siga vacunando, que es la única solución que hay, porque toda restricción causa aglomeración", finalizó.

...Y avanza mancha ´roja´ en la frontera

Semáforo coloca en máximo riesgo de contagio a Reynosa, Río Bravo y Matamoros

La frontera tamaulipeca cambió de color ante el alza de casos de Covid-19, por lo que ahora se tiñe de rojo, amarillo y naranja.

Solamente los municipios de Camargo y Diaz Ordaz se mantienen en semáforo verde, pero hay cuatro municipios en rojo, con máximo riesgo de contagio, incluyendo Reynosa, Río Bravo y Matamoros.

En color naranja Nuevo Laredo, Guerrero, entre otros y en semáforo amarillo Valle Hermoso, por lo que solamente quedan dos municipios en verde.

La ciudad de Reynosa tiene varios días con color rojo, con máximo riesgo de contagio y actualmente tiene 281 casos activos y ya superó los 21 mil casos confirmados en dos años de pandemia y mil 609 defunciones.

El sábado se reportaron 27 casos nuevos, el viernes 51 casos nuevos mientras que el jueves fueron 40 casos nuevos.

La quinta ola está pegando entre la población, por lo que autoridades piden no bajar la guardia.

La ciudad de Reynosa se mantiene en alerta máxima por el aumento de los contagios de Coronavirus.