Se queda niña sin escuela por no tener para pagar la cuota

No tiene para pagar 2 mil pesos que le cobran a su padre, ella vive solo con Don Pedro su progenitor, habitan en Fraccionamiento Pirámides,

Hace dos semanas, cuando iniciaron las clases, fueron notificados de pagar 2 mil pesos por concepto de inscripción, ellos respondieron no tener recursos económicos, empero, el director del plantel educativo les precisó que no se le puede permitir el acceso a clases si no pagan dicha cantidad.

Aún más también le exigen pagar 600 pesos por un mesabanco que el mismo director "renta".