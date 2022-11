Ruta alterna sin destino al Puente desquicia a todos

Al cruce del libramiento Oriente y Luis Echeverria se generan filas, por las dudas de los conductores al no saber cómo ingresar. "Sólo dijeron que no había paso, que tenemos que irnos a otro lugar para incorporarnos en el sentido del libramiento hacia el puente-Hidalgo; vamos a poner el localizador porque no entendemos por dónde", explicaron ciudadanos del valle de Texas, tras una visita a esta ciudad.

El puente internacional Reynosa-Hidalgo es uno de los más utilizados por locales y foráneos para llegar al valle de Texas, ya sea por motivos de compras, actividades de recreación, negocios y otros.

La ruta de desviación es el paso del libramiento Luis Echeverria, una vialidad que ayer tenía inundaciones, por lo que se invadían carriles.

EL MAÑANA ha evidenciado que en fin de semana la fila se posiciona con rumbo al Parque Cultural, y que la gran afluencia obstruye el flujo al centro de la ciudad incluso ha sido motivo de accidentes, debido a algunos que intentan meterse a la fila.

La obra se mantendrá activa en lo que resta del año, por lo que las afectaciones abarcarán la temporada navideña.