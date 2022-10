Comienza la colecta de ropa de invierno

El descenso de temperaturas que llegó a la ciudad con el frente frío número 3 muestra que miles de reynosenses no cuentan con ropa de invierno , por lo que la asociación ‘Comedores Mariposa-El Sendero’ inició con la colecta para bebés, niños y adultos.

Mari García, la encargada del proyecto, explicó que se buscan chamarras, suéteres, gorros, bufandas, calcetines, cobijas y todas aquellas prendas que sirvan para enfrentar bajas temperaturas.

“Puede ser que la ropa que tenemos en casa y que ya no usamos o no nos queda, sea de gran bendición para alguien; el frente frío, como siempre, afecta a la población más vulnerable, la que está más desprotegida, que no tiene un suéter, una chamarra, zapatos para cubrirse”.

Los donativos serán repartidos entre las comunidades de mayor necesidad, sobre todo las que se ubican en las periferias, carretera a San Fernando y Río Bravo.

Pero entre los beneficiados también se contemplan a los migrantes. “Es urgente conseguir la ropa, les pedimos a la gente que pueda apoyarnos que nos marquen al teléfono 899 186 65 42, nosotros nos acercamos para ir por esa ropa; también se requieren cobijas, el invierno ya llegó y los últimos días han sido sólo adelantos de qué tanto frío hará después”.

Además de la colecta de ropa invernal, la asociación mantiene activa la búsqueda de alimentos frescos para elaborar platillos calientes.

En el comedor instalado en la colonia Ampliación Pedro J. Méndez, brindan al menos 300 platillos para personas de bajos recursos, incluyendo niñas y niños en edad escolar.

Pero también todos los días recorren los albergues para migrantes para llevar alimento.

Ayudemos