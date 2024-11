Reconocen importadores de autos intervención de senadora Olga Sosa

El Mañana / Staff.- A un mes de haberse vencido el decreto federal que permite la importación de vehículos usados, el sector de comercializadores en Reynosa enfrenta pérdida total de 4 mil vehículos que permanecen varados en Tamaulipas, y en Reynosa alrededor de mil 500 que siguen en espera.

"Casi una pérdida total; estamos en los últimos hilos de aguantar. Esperemos en Dios que como para hoy o mañana tengamos alguna respuesta positiva". Hugo Jofre Chávez representante de los comercializadores de autos usados

Hugo Jofre Chávez, representante de los comercializadores, informó que ante esta problemática la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa, ha dado un paso adelante en el Senado, apoyando con un exhorto para que el Gobierno federal restablezca el decreto que permita la importación de estos vehículos.

Jofre Chávez señaló que la intervención de la senadora Olga Sosa ha sido clave, manteniendo comunicación constante con el sector afectado, gestión dirigida hacia la Secretaría de Economía y a su titular Marcelo Ebrard, esperando una pronta respuesta que beneficiaría a compradores, comercializadores y trabajadores afectados.

"Afectados por esta situación que paralizó la importación de vehículos usados , y por parte de Tamaulipas la senadora Olga Sosa , con su interferencia, su postura como buena senadora legisladora, nos escuchó y se puso a hacer su tarea muy profesional, muy ética y con mucha responsabilidad. No hemos perdido el contacto a partir de que estuvimos con ella, su gente, ella misma directamente. Hemos estado en contacto y, bueno, se dieron los resultados de un punto de acuerdo muy bien establecido, muy bien puntualizado a la Secretaría de Economía por medio del secretario Marcelo Ebrard. Esperemos que tengamos una pronta respuesta y, bueno, esperando los tiempos necesarios y nada más pidiéndoles que hubiera algo positivo", dijo.

, y por parte de Tamaulipas la , con su interferencia, su postura como buena senadora legisladora, nos escuchó y se puso a hacer su tarea muy profesional, muy ética y con mucha responsabilidad. No hemos perdido el contacto a partir de que estuvimos con ella, su gente, ella misma directamente. Hemos estado en contacto y, bueno, se dieron los resultados de un punto de acuerdo muy bien establecido, muy bien puntualizado a la Secretaría de Economía por medio del secretario Marcelo Ebrard. Esperemos que tengamos una pronta respuesta y, bueno, esperando los tiempos necesarios y nada más pidiéndoles que hubiera algo positivo", dijo.

Dan vacaciones a los trabajadores

El exhorto busca no sólo reactivar la economía en la frontera, sino también evitar la pérdida de patrimonio de miles de familias que han invertido en vehículos para uso personal o comercial.

"Las pérdidas son muy altas; a los empleados ya se les empezó a dar vacaciones forzadas y tener arreglos para no perderlos, lo cual es el llamado urgente y necesitado hacia todo el sector político y funcionarios que tenemos, espero en Dios, que se manifiesten los demás senadores y diputados con urgencia al grito de llamado de auxilio que tenemos toda la población de la República Mexicana", recalcó.

Jofre Chávez también advirtió sobre los riesgos de caer en fraudes relacionados con la importación de vehículos, ya que algunos individuos están ofreciendo servicios ilegales para regularizarlos.

En este contexto, el sector ha expresado su esperanza de que la Presidenta Claudia Sheinbaum y otros funcionarios federales escuchen su llamado para apoyar la reactivación de este rubro económico.

"La Presidenta Claudia Sheinbaum, primero que nada, que nos oiga, que nos escuche que tenemos una necesidad; tenemos pérdidas económicas, tenemos paralizadas nuestras economías, no nada más de los comerciales, no nada más de los talleres, sino también de las personas que compraron y no pueden importar su vehículo directamente", finalizó.