Requiere auxilio de la ciudadanía

"Eran molestias, y cuando le detectaron ya fue tarde, le canalizaron a las quimios, a raíz de eso ya no puede pasar ni agua; incluso, con la sonda no puede comer muchos alimentos, una dieta estricta", dijo Juan García, compadre de Óscar, quien no lo ha dejado solo.

NECESITA ALIMENTOS

Necesita de apoyo alimentario porque su dieta alimenticia requiere de leche deslactosada, manzanas, chayote, pechugas de pollo, zanahoria, cereal del gallo, aceite de maíz casec, además de pañales y papel sanitario.

Óscar va a cumplir sus 60 años de edad y no puede trabajar, por lo que es ayudado por sus compadres, a fin de no dejarlo solo ante la enfermedad.

Él habita en la colonia la Cañada, en calle Atenas número 307 o para más información marcar al teléfono 899 352 9063.

Cualquier ayuda es importante para Oscar, que está pasando todo este proceso solo con la ayuda de sus compadres, por lo que requiere de personas solidarias.