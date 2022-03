Reprueban en sondeo al alcalde Carlos Peña

Con solo un 18 y 11.8 por ciento que lo aprueba de manera respectiva.

Los usuarios que emitieron participaron en el sondeo, además comentaron:

"No porque no se mira que hagan nada, las calles horribles, están destrozadas, no pavimentan con material que dure, arreglan y luego se rompe, quieren hacer el gasto con sus amigos con material corriente", "Soy seguidor de AMLO pero el alcalde no ha hecho nada", "Esta pregunta es un chiste, una burla para los que vivimos en Reynosa, ciudad llena de violencia, inseguridad, desorden en todo los aspectos, las autoridades lo único que hacen es llenarse los bolsillos".

Carlos Victor Peña Ortiz es abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y recibió el cargo de alcalde en octubre del 2021, tras diversos compromisos de mejorar la calidad de vida de los reynosenses.

Pero a más de 100 días de su administración, el sentir de los locales es de reproche.

"No ha hecho nada bien, quitó las becas lo más que pudo siendo una promesa de campaña ampliarlas, y las calles peor, ni se ve movimiento de que pavimente más, pésimo servicio cero estrellas", "No, el peor presidente que ha tenido esta ciudad en toda la historia de Reynosa, no ha hecho nada solo cobrar impuestos", "No creo que vaya a mejorar la situación en general, si en seis años no hicieron, menos en dos", "No es necesario opiniones, nomas recorran las calles de Reynosa y se darán cuenta, aunque creo que lo sabe muy bien, puros baches, fugas de agua calles intransitables, llenas de agua de drenaje, así no se puede la verdad", expresaron.

La encuesta llegó a más de 11 mil 358 personas en Facebook hasta las 14:00 horas de ayer, mientras que en Twitter, el alcance fue también alto.

En Twitter la pregunta arrojó un resultado más negativo, con el 88 de rechazo y solo el 11.8 de aprobación.