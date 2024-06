Prepara el INE recuento de votos en Reynosa

El Mañana / Staff.- En el distrito electoral 02 del Instituto Nacional Electoral en Reynosa, se llevaron a cabo las primeras lecturas de los resultados preliminares, destacando una participación del 100 por ciento en las 588 casillas instaladas, con un número igual de paquetes electorales devueltos a la bodega electoral y se preparan para el recuento de votos.

César Alcántara Ávila, vocal ejecutivo del INE distrito 02, comentó que la tendencia nacional es igual en las tres elecciones, sin embargo, estos resultados son preliminares, y se realizará un estudio detallado de cada acta para determinar si se justifica abrir los paquetes y hacer un recuento oficial, en presencia de representantes de todos los partidos políticos para que de esta manera se determine el resultado oficial.

Informó que se proyecta que al menos el 70 por ciento de las actas requerirán recuento, aunque este porcentaje es elevado y es superior al promedio de otras elecciones presidenciales, posiblemente debido al calor y la larga jornada electoral.

"Cuando teníamos capturadas aproximadamente 400 actas el sistema ya nos reflejaba que se iban a ir 300 a recuento, entonces esta situación va actualizándose, en este momento ya tenemos 442 de 588 actos de la primera lección pues ahí nos está mencionando que la proyección de actas para recuento son 350 de estas 422 o sea más o menos es un porcentaje del 70%, si seguimos así es de esperar", dijo.

MIÉRCOLES RECUENTO

El recuento se iniciará el próximo miércoles a las 8:00 de la mañana, y debe completarse para las tres selecciones antes del sábado a las 6:00 de la tarde, según lo establecido por la ley electoral y pesar de los desafíos, se espera cumplir con los plazos establecidos.

"Nosotros revisamos que haya plena coincidencia matemática de los resultados que arroja a cada partido político, la sumatoria de estos coincida por ejemplo con el número de boletas que fueron sacadas de las urnas, así mismo esos resultados coincidan con el número de electores que participaron, además que las urnas por sí solas pues estén correctas no de números adicionales ni nada por el estilo", recalcó.

Y argumentó: "que estas actas no tengan muestras de alteración eso quiere decir que le hayan borrado a lo mejor se equivocaron pero le borraron, le tacharon el número y sobre escribieron ese encima de otro ahí ya no tenemos certeza sobre cuál es el resultado adecuado o que simple y sencillamente el acto no aparece".

Ahora solamente queda concluir la captura de resultados preliminares, para cerrar esta etapa y publicar los resultados del distrito.