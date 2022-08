Recolectores insisten: No hay lugar en Anacuas

El problema es insostenible, señalo Carlos, uno de los recolectores.

"A las autoridades no les interesa el cuidado al medio ambiente, ni siquiera la forma en la que se está depositando la basura; sólo quieren el dinero. Primero pagamos un permiso, dejamos los animales e hicimos el sacrificio de comprar una camioneta; estamos trabajando en regla, pero porque ellos no apoyan; si quisieran compraran contenedores, camiones que nos apoyen, pero no es así".

El basurero de Las Anacuas se ubica por la carretera San Fernando, por lo que además, expresaron su molestia al tener que destinar más de una hora en el trayecto.

En su queja llegaron a la plaza principal buscando diálogo con autoridades municipales.

"Si nosotros no existiéramos, Reynosa estaría llena de basura; no somos los malos, somos los que apoyamos a la gente porque no pasa el camión oficial. Si quieren que vayamos hasta Las Anacuas, por qué primero no hacen que el lugar sea adecuado, eso sólo provoca que haya más basureros clandestinos, porque no hay lugar".

EL MAÑANA ha dado seguimiento a la molesta de los recolectores particulares, quienes en el 2019 dejaron de utilizar caballos o burros para jalar las carretas con basura, y en su defecto adquirieron una camioneta.

"De camiones del Ayuntamiento habrá como unos 60 y de nosotros somos más de 2000 así de importante somos, por eso necesitamos que resuelvan, que pongan contenedores, que mejoren la manera en la que está Las Anacuas y sino pueden que nos dejen en Las Calabazas como anteriormente se hacía", agregaron.