Quita Cabildo recursos de un lado para ponerlos en otro

De acuerdo a la secretaria de tesorería y finanzas, Esmeralda Chimal Navarrete además del internet, se frenó la adquisición de camionetas, se trasladó recurso de seguros, y viáticos. "Afectamos las partidas donde por el momento no hay necesidad, por ejemplo el de vehículos que no hay en todo el país, servicios de telecomunicaciones referentes al internet de plazas públicas donde ya se estaban haciendo gestiones, también lo referente a seguros de responsabilidad patrimonial, un remanente, viáticos nacionales y economías de predial"

Los 21 millones de pesos destinados este programa, se distribuirán en siete partidas de tres millones de pesos mensuales, que posteriormente serán entregadas a las casas de asistencia.

La intención es que los directivos de estos lugares, entreguen a los migrantes un promedio de dos mil pesos al mes, en especie, con apoyos de limpieza, higiene, alimentos y medicinas.

¿Dé dónde salió el dinero?

De acuerdo a la tabla presupuestal, se quitaron más de 8 millones 600 mil pesos al rubro de servicios generales, alrededor de 11 millones 500 mil pesos para la partida de bienes, muebles, inmuebles e intangibles.

Mientras que 800 mil pesos a transferencias, asignaciones y otras ayudas.

En estas tres, se incluyen los programas antes mencionados, como el internet, adquisición de vehículos, seguros y viáticos.

Al solo tratarse de transferencias, el proyecto final de egresos 2022 se mantuvo en 2 mil 426 millones 673 mil pesos.

EN DESACUERDO

El programa "Como en casa" se había aprobado hace unos días de manera general, y en la discusión del dictamen, varios regidores expresaron su inconformidad al punto, al asegurar que Reynosa tenía otras problemáticas con más urgencia.

Por lo que ayer, no fue la excepción: "El dinero que se está destinando hoy a los migrantes puede invertirse en otras cosas que den mayor beneficio al ciudadano, esto del tema migrante es responsabilidad de la federación, ya invertimos varios millones en la construcción de un albergue, no podemos asumir algo que no nos toca", "No podemos solo estar levantando la mano y manejar así el dinero de la ciudadanía, dónde está nuestra responsabilidad, cuando hay tantos problemas de calles, fugas de agua", refirieron.

Por su parte, lo regidores que mostraron su postura a favor, argumentaron que no se quitó presupuesto a ninguna obra ni programa social.

El alcalde Carlos Victor Peña Ortiz expuso la necesidad de crear este programa y beneficiar a las familias de extranjeros que llegan buscando asilo en Estados Unidos.

Finalmente el acuerdo quedó con 17 votos a favor, 4 negativas y 2 abstenciones, así como la ausencia justificada de un regidor.

...Y AHORA, AVALANCHA DE DEPORTADOS DE EU

Expulsan por la frontera de Reynosa a centenares de migrantes repatriados del ´Título 42´

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) de Reynosa, confirmó a EL MAÑANA que ya han llegado migrantes deportados desde Estados Unidos a través del "Título 42".

Se trata de cubanos y nicaragüenses, quienes arriban a esta ciudad fronteriza por el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, para luego ser atendidos en el INM.

Este escenario ha sido repentino en el área internacional, debido a que personal de aduanas y de la Guardia Nacional vigilan el área para evitar que se genere un nuevo campamento de migrantes.

De acuerdo a información oficial, Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar cubanos y nicaragüenses todos los días desde las fronteras de San Diego y El Paso, así como del área correspondiente al Valle del Río Grande, Texas.

La expulsión de estos migrantes por Reynosa a través del "Título 42" esta relacionada a una ley de salud pública, con la que se busca prevenir casos de Covid-19.

Pero además con la incertidumbre de que a partir del 23 de mayo dejará de aplicarse, se ha generado un operativo intenso por las fronteras, como parte de una cuenta regresiva.

Los migrantes que han llegado deportados a Reynosa se encuentran con un escenario de saturación en las casas de asistencia, de quienes buscan cumplir el "sueño americano".

Durante el 2020 y parte del 2021, los cubanos lideraron en Reynosa la listas de migración, y se caracterizaron por impulsar proyectos de emprendimiento, desde la industria alimenticia hasta la belleza, bienes y servicios.

Fueron los primeros en resultar afectados con las tardías solicitudes de asilo en pandemia, y en algunos casos esperaron más de año y medio por una respuesta.

Mientras que los migrantes nicaragüenses han arribado en diversos momentos, con un flujo más constante, en compañía de guatemaltecos y salvadoreños, que también buscan asilo en Estados Unidos.

En la actualidad, las listas de migrantes en Reynosa son lideradas por haitianos.

El Puente Internacional Reynosa-Hidalgo es el punto de la deportación, señala INM que han atendido a varias decenas con título 42.

Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar cubanos y nicaragüenses todos los días.