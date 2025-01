Bloquean carretera Reynosa - San Fernando; les faltan luz y agua

Por: Isbac Martínez

El Mañana / Staff.- Ante la falta del suministro de energía eléctrica, habitantes de diversos ejidos al sur de la ciudad optaron por bloquear la carretera Reynosa a San Fernando, a la altura del kilómetro 56.

Según los manifestantes, desde hace una semana se vio interrumpido el suministro de energía eléctrica en los ejidos Martín Rocha, 10 de Noviembre, Puerto las Flores y Conquista Campesina, por lo que, ante la negativa por parte de la Comisión Federal de Electricidad, desde temprana hora de ayer optaron por bloquear con sus vehículos la circulación en ambos sentidos de la transitada carretera.

La vía federal fue cerrada en ambos sentidos con vehículos de los ejidatarios de las comunidades afectadas ante la falta de luz y también de agua.

Los inconformes aseguraban que no se retirarían hasta lograr que les dieran una solución a sus demandas.

Los automovilistas que intentaban cruzar en ambos sentidos cayeron en desesperación, pero los manifestantes se mantuvieron firmes.

"No vamos a dejar pasar a nadie, no; no vamos a dejar pasar a nadie", aseguró una mujer que cuestionó la ausencia de los hombres de otras comunidades rurales.

Elementos de apoyo carretero de la Guardia Estatal fueron los primeros en arribar al lugar, sin embargo, fue hasta la llegada de unidades de la Comisión Federal de Electricidad que se logró liberar la vialidad en punto de las 12:20 horas de ayer.

Después del arribo de personal de CFE se retiraron.

