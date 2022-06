Productos menstruales deben ser gratuitos y de fácil acceso

Aunque a partir del primer día de este año, los precios de productos menstruales en Reynosa comenzaron a bajar de precio, al eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mujeres de colectivos feministas insisten en que legisladores locales deben hacer más en la materia.

Al evidenciar que los costos de toallas sanitarias, tampones y copas siguen siendo elevados para grupos vulnerables, además de que en las escuelas escasean. "Los precios no están homologados ni son económicos, en una farmacia cuestan tanto y en las tiendas de conveniencia o supermercado es otro, los paquetes por así decir económicos están encima de los 30 pesos y no cumplen con característica específicas, no es justo que tengamos que pagar por algo que es natural como la menstruación", comentaron.

El ejecutivo federal incluyó en el "Paquete Económico 2022" una tasa cero a la venta de productos de gestión menstrual, eliminando el impuesto en beneficio de mujeres, niñas y adolescentes.

Pero en este primer semestre, en Reynosa los costos han generado también variaciones.

La discusión por la comercialización, ha llegado refieren feministas, a la Organización Mundial de la Salud.

"Se debe ver como un tema de salud y derechos humanos no de higiene, eso es lo que estamos pidiendo, porqué tenemos que pagar, porqué no hay en las escuelas, además siempre se ha visto la menstruación como algo sucio, tabú, que debe dar vergüenza, hasta dan los productos en bolsa negra y no debe ser así, se trata de prácticas sexistas, que deben eliminarse".

Las mujeres de colectivos feministas en Reynosa mantienen la expectativa en los legisladores locales por la discusión de incapacitar por tres días a las mujeres que presenten dolores menstruales, con derecho de sueldo. "Sería un gran paso pero hemos visto que solo aplicaría para mujeres que trabajen en dependencias de gobierno, esperemos que lo aprueben y que pueda sentar las bases para otras hermanas porque todas conocemos a alguien, o quizá a nosotras mismas que el dolor paraliza, y a veces dicen que somos exageradas pero solo quien lo sufre sabe lo difícil e intolerable que es".